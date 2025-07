Hulk Hogan, leggenda indiscussa del wrestling mondiale, è morto all’età di 71 anni. La notizia è stata confermata da TMZ, che ha riferito che il corpo dell’ex lottatore è stato trovato nella sua casa in Florida. Secondo le prime informazioni mediche, la causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco. Hogan, all’anagrafe Terry Gene Bollea, era considerato una delle icone più rappresentative della disciplina a metà tra sport e spettacolo. Il suo fisico imponente, il carisma fuori dal comune e la capacità di catalizzare l’attenzione del pubblico lo hanno reso un simbolo planetario, contribuendo in maniera decisiva alla diffusione globale del wrestling professionistico.

Nel corso della sua lunga carriera, che ha attraversato gli anni ’80, ’90 e 2000, Hulk Hogan è diventato il volto della World Wrestling Federation (oggi WWE), aprendo la strada a nuove generazioni di lottatori e fan. Innumerevoli i momenti memorabili sul ring, così come le sue apparizioni nel cinema e nella cultura pop americana.

Le ultime settimane e le smentite

La notizia della sua morte giunge a poche settimane dalle dichiarazioni della moglie Sky Bollea, che aveva cercato di rassicurare i fan sulle condizioni di salute dell’ex campione. Dopo un delicato intervento chirurgico al collo eseguito a maggio, alcune testate avevano diffuso la voce che Hogan fosse in coma o in condizioni critiche. La moglie aveva respinto con fermezza queste indiscrezioni, definendo “forte” il cuore di suo marito e spiegando che la convalescenza stava procedendo regolarmente.

Solo un anno fa, Hogan aveva fatto parlare di sé per la sua partecipazione alla Convention nazionale repubblicana di Milwaukee, dove aveva espresso pubblicamente il proprio sostegno a Donald Trump con un gesto plateale: si era strappato la maglietta sul palco, come nei suoi momenti più celebri sul ring. Questo episodio aveva dimostrato come l’ex wrestler fosse ancora in grado di attirare l’attenzione mediatica.

Chi era Hulk Hogan

Il wrestler dai lunghi capelli ossigenati e i baffi in tinta era nato in Georgia l’11 agosto del 1953. Figlio di un capocantiere e di un’insegnante di danza, la leggenda narra che la sua possenza fisica sia dovuta al mix di origini francese, scozzese, panamense e perfino italiana. La sua avventura nel wrestling è iniziata quando la famiglia si è trasferita in Florida e le sue performance hanno contribuito a rendere famosi in tutto il mondo gli incontri della World Wrestling Entertainment, la federazione nazionale della disciplina.

Nel 2015 finì al centro di uno scandalo per la pubblicazione di un suo video porno da parte di Gawker Media che ha poi dovuto pagare un risarcimento di ben 140 milioni di dollari. A finanziare la battaglia legale di Hogan fu il miliardario Peter Thiel, uno dei maggiori sostenitori di Trump.