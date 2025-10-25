È morto all’ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo il bambino di dieci anni precipitato ieri dal balcone della sua abitazione, situata al quinto piano di un edificio in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze della tragedia non sono ancora del tutto chiare, ma secondo le prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un tragico incidente. Il piccolo, figlio unico, soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico. Sarebbe sfuggito per un attimo al controllo della madre e, in quei pochi istanti, sarebbe caduto nel vuoto. Immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Palermo, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Purtroppo, nonostante gli sforzi, il bambino è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. La polizia sta indagando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.