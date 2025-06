Una donna honduregna ha presentato una causa contro l’amministrazione Trump, il Dipartimento della Sicurezza Interna (Homeland Security) e l’Immigrazione statunitense, dopo essere stata arrestata insieme ai suoi figli all’esterno di un tribunale per l’immigrazione a Los Angeles. Tra i figli, anche un bambino di appena 6 anni affetto da leucemia linfoblastica acuta, una malattia che lo ha costretto a lunghi trattamenti chemioterapici e richiede continui controlli medici. L’arresto è avvenuto nonostante la famiglia si stesse attenendo scrupolosamente alle procedure richieste per i richiedenti asilo, suscitando polemiche e indignazione.

Secondo quanto riportato dal Los Angeles Times, la donna contesta la detenzione avvenuta in un centro del Texas, definendola illegittima. I suoi avvocati sostengono che non le sia stata data la possibilità di comparire davanti a un giudice imparziale e che sia stato violato il suo diritto a non essere arrestata illegalmente. La donna ha chiesto un’ingiunzione d’urgenza per evitare l’immediata deportazione in Honduras, dove sostiene di aver ricevuto minacce di morte gravi e credibili.

Il caso del bambino malato

Al centro del caso c’è soprattutto il figlio più piccolo, malato di leucemia, per cui la famiglia aveva scelto di emigrare negli Stati Uniti alla ricerca di cure adeguate. Diagnostica nel 2021, la malattia lo ha costretto a due anni di chemioterapia, che secondo la madre ha avuto successo: attualmente non ci sarebbero più cellule leucemiche nel sangue del bambino. Tuttavia, necessita ancora di monitoraggi e trattamenti medici regolari che, come sottolineato nei documenti legali, non sarebbero garantiti nel Paese d’origine.

La famiglia, arrivata negli Stati Uniti proprio per ragioni mediche e di sicurezza, sostiene di aver seguito le vie legali per il proprio caso di immigrazione. Gli avvocati parlano di una vicenda “profondamente ironica”, poiché dimostrerebbe come anche chi cerca di rispettare le leggi venga penalizzato da un sistema rigido e disumanizzante. Il caso è ora al vaglio delle autorità giudiziarie, e potrebbe diventare un precedente significativo nella discussione su come vengono trattati i richiedenti asilo e i migranti malati negli Stati Uniti.