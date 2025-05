Nella mattinata di oggi è stato trovato morto Fabio Trevisan, l’alpinista 28enne di Laives in Alto Adige disperso sul Gran Zebrù. Trevisan era disperso da ieri: mentre era in compagnia di un amico, durante la salita lungo un canalone è stato travolto da una valanga e trascinato per circa 300 metri. Il compagno di cordata è stato solo sfiorato dalle masse nevose.

A causa dell’elevato rischio valanghe le ricerche ieri sono avvenuti quasi esclusivamente dall’elicottero. Nel pomeriggio è stato trovato il casco dell’alpinista e stamattina sono riprese le operazioni di ricerca con l’elicottero della Guardia di finanza, dei militari del soccorso alpino di Silandro e le unità cinofile da ricerca delle stazioni di Brunico e Passo Rolle. Dopo poco la salma è stata localizzata sotto la neve e recuperata dagli uomini del soccorso alpino.