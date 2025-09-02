Ha 45 anni ed è originario di Scandicci, alle porte di Firenze. Secondo la polizia postale, sarebbe il presunto gestore del controverso sito Phica.eu, una piattaforma finita più volte sotto la lente degli investigatori. Già nel 2019 il portale era stato segnalato per la diffusione di fotografie di personaggi pubblici, accompagnate da insulti, commenti denigratori e materiale denigratorio. In particolare, a finire nel mirino della community erano state donne del mondo della politica, dello spettacolo, della musica e della televisione.

Lo stesso uomo, pochi giorni fa, aveva chiuso il sito in “autotutela”, nel tentativo di prendere le distanze dalle accuse. Ma questa mossa non è servita a fermare l’inchiesta. Le autorità, infatti, hanno proseguito gli accertamenti per ricostruire dinamiche e responsabilità dietro la gestione del portale, che nel frattempo aveva già guadagnato grande notorietà negli ambienti online più controversi.

Dall’interrogatorio del 2019 ai nuovi sospetti

Già quattro anni fa Vitiello era stato interrogato dalla polizia postale. All’epoca si era mostrato collaborativo, consegnando agli inquirenti gli indirizzi IP associati al sito. Nonostante questo, l’attività non si sarebbe interrotta. Secondo l’attuale inchiesta, l’uomo avrebbe continuato ad agire dietro lo schermo di nickname come “Phica Master” e “Boss Miao”, gestendo i contenuti del portale e sfruttando server situati in Russia e in Cina per garantirsi l’anonimato.

A rendere ancora più grave la situazione, la scoperta di una sezione del sito che conteneva veri e propri manuali destinati agli utenti, con istruzioni per fotografare di nascosto donne inconsapevoli. Le guide suggerivano l’uso di microcamere nei camerini dei negozi o negli spogliatoi delle palestre, un’attività chiaramente illegale e lesiva della dignità delle vittime. Questo dettaglio ha rafforzato i sospetti degli investigatori, convinti che dietro Phica.eu ci sia stata una gestione strutturata e reiterata, al centro ora delle nuove indagini.