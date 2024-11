Eduscopio 2024, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici italiani

È stata rilasciata la classifica aggiornata al 2024 dei migliori licei d’Italia. La ricerca di Eduscopio, condotta ogni anno dal portale della Fondazione Agnelli, fornisce i dati sui migliori istituti italiani. Questi vengono raccolti monitorando l’andamento dei diplomati nei percorsi universitari e lavorativi e valutando quanto un liceo prepari gli studenti all’Università. Tra conferme e sorprese, scopriamo quali sono i migliori licei italiani nelle principali città.

Eduscopio 2024, i migliori licei classici d’Italia

A Roma i migliori licei classici sono l’Ennio Quirino Visconti, al primo posto della classifica, il Mamiani e il Torquato Tasso, rispettivamente secondo e terzo. A Milano l’istituto paritario Sacro Cuore sale in testa alla classifica dei migliori licei classici del capoluogo (era secondo in quella del 2023). Sul podio troviamo anche il Giovanni Berchet e l’Alexis Carrel.

Tra i licei classici, a Napoli il primo posto in classifica va al Convitto Vittorio Emanuele II, che si piazza in testa davanti allo Jacopo Sannazaro e all’Umberto I. A Torino troviamo una delle sorprese di questa nuova edizione di Eduscopio, dove tra i licei classici quest’anno svetta il Vincenzo Gioberti che super il Cavour, per diversi anni primo. A Bologna il migliore è il Luigi Galvani, a Bari il Socrate e a Firenze il Galileo Galilei. Tra i migliori licei classici, poi, troviamo a Genova il Cristoforo Colombo e a Venezia il Marco Polo.

Eduscopio 2024, i migliori licei scientifici

Tra i licei scientifici, a Roma troviamo ancora una volta l’Augusto Righi in testa, seguito in classifica dal Vito Volterra di Ciampino e dal Cavour di Roma. A Torino il liceo Altiero Spinelli guida la classifica, seguito dalla paritaria Agnelli e dal liceo Galileo Ferraris.

A Napoli, invece, il Convitto Vittorio Emanuele II è anche il miglior liceo scientifico, oltre che classico. Al secondo posto troviamo il Giuseppe Mercalli e al terzo l’Alfred Nobel di Torre del Greco. A Milano, tra i migliori licei scientifici, c’è l’Alessandro Volta primo in classifica, seguito dal Leonardo Da Vinci e dal Sacro Cuore. A Bari c’è invece il Gaetano Salvemini, a Bologna il Niccolò Copernico, a Firenze il Niccolò Machiavelli e a Genova il Giovanni Domenico Cassini.

I migliori istituti tecnici

Per quanto riguarda invece gli istituti tecnici, la ricerca di Eduscopio si è basata in particolare sui dati relativi alla percentuale dei diplomati che trovano lavoro più facilmente. L’Istituto Tecnico e Professionale I.S.S. “G.B. Rubini” Romano di Lombardia è tra i migliori, con una percentuale dell’84%. Seguono l’Istituto di Istruzione Superiore Cristoforo Marzoli (79%) e quello statale Benedetto Castelli (78%). Tra i migliori nella provincia di Milano ci sono il Marcora (Is. Inveruno) e il Marie Curie.

In Piemonte il miglior istituto tecnico è il Vallauri, a Fossano, in realtà secondo i dati tra i migliori d’Italia, con un indice occupazionale tra i più alti (85%). A Roma il miglior istituto tecnico economico è il Leonardo da Vinci e il miglior istituto tecnico tecnologico è lo Stanislao Cannizzaro di Colleferro. In provincia di Napoli, invece, i migliori istituti tecnici sono il Sant’Agostino e il Santa Maria.

Riguardo gli istituti tecnici, inoltre, si registra una crescita del tasso di occupazione che arriva a sfiorare il 35%, cinque punti in più rispetto al 2020.