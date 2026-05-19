La procura di Modena ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito otto persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. I giudici non hanno contestato l’aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione. A riferirlo è il legale Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena, al termine dell’udienza di convalida. Il legale ha aggiunto che è stata confermata l’accusa di strage, ma per il momento, dunque, “gli vengono contestate solo le lesioni gravissime”.

Davanti al gip, Salim El Koudri non ha detto nulla in merito ai fatti di sabato. Ha però fornito i codici di sblocco del suo cellulare che ora potrà essere analizzato per approfondire la personalità e il passato del giovane. L’avvocato ha richiesto una visita per il suo assistito e ha detto di augurarsi che gli vengano prescritti medicinali che possano stabilizzarlo, così da favorire la sua collaborazione con la giustizia. “Si è comunque mostrato più lucido di ieri – ha detto l’avvocato fuori dal carcere – mi ha chiesto le sigarette. Gli ho detto che verranno i suoi genitori, ma lui mi ha risposto ‘aspettiamo, voglio essere pronto’. La procura giustamente ha chiesto la convalida dell’arresto e ha chiesto la custodia in carcere, che in questo momento è certamente quello che ci aspettavamo”.

In merito all’aggravante di premeditazione il legale ha spiegato che “non è stata accertata perché è vero che lui compie un gesto orrendo, ma nessuno al momento ha capito davvero cosa sia scattato nella sua mente quel giorno, saranno gli psichiatri forensi ad accertarlo”.

“Una struttura psichiatrica è più adatta del carcere”

L’avvocato ha aggiunto di credere che “una struttura psichiatrica giudiziaria sia più adatta per uno che ha questa malattia di un carcere”. Il legale ha precisato che nei prossimi giorni chiederà una visita psichiatrica per il suo assistito, “dopodiché credo che sarà opportuno una perizia per allineare il quadro clinico”. Giannelli non si è opposto alla richiesta della convalida dell’arresto in carcere “perché è giusto che ci sia la convalida”. Ed ha precisato: “Sono state sollevate molte polemiche sul fatto che lo si voglia sottrarre alla giustizia e al carcere. Salim non si può sottrarre alla giustizia, non sarebbe ammissibile e non è quello che la difesa vuole”. Giannelli ha poi concluso: “Valuteremo se fare una richiesta di trasferimento in struttura psichiatria dopo la visita e la perizia che accerti le condizioni e il luogo più idoneo dove Salim può essere trattenuto”.

I deliri anche contro la Nato e Chiara Ferragni di El Koudri

El Koudri, emerge dalle indagini, non ha solo invato le mail all’università contro i cristiani. L’avvocato, prima dell’udienza di convalida aveva spiegato che “Salim el Koudri ha contattato basi Nato per chiedere com’è il menu e per informarsi su come sarebbe arruolarsi”. In uno dei suoi account sui social, ha spiegato ancora l’avvocato, “attacca quelli che fanno soldi immeritatamente, c’è un post contro Chiara Ferragni, ma sono tutte cose che non segnano un percorso logico dentro cui trovare spiegazione, ma che dimostrano il vero disagio che lo attraversava”.