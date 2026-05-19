Fratelli d’Italia registra un leggero arretramento nei consensi ma resta saldamente primo partito. È quanto emerge dal sondaggio Swg sulle intenzioni di voto aggiornate al 18 maggio 2026 in caso di elezioni politiche. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni perde lo 0,3% rispetto alla rilevazione precedente e si attesta al 28,5%.

Alle sue spalle il Partito Democratico di Elly Schlein mostra un piccolo progresso, salendo dello 0,2% fino al 22,2%. In crescita anche il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,3% e raggiunge il 12,5%, consolidando il terzo posto tra le principali forze politiche.

Nel gruppo delle forze di centrodestra e centriste, Forza Italia di Antonio Tajani registra un lieve incremento, passando dal 7,5% al 7,6%. In calo invece la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,2% e si ferma al 6%. Arretrano anche Alleanza Verdi e Sinistra, che scende dello 0,1% attestandosi al 6,7%.

Tra le forze minori si segnala la crescita di Futuro Nazionale, il movimento legato a Roberto Vannacci, che guadagna lo 0,2% e arriva al 4,1%. Seguono Azione di Carlo Calenda al 3,5%, Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4%, +Europa all’1,4% e Noi Moderati all’1,3%. Il quadro complessivo evidenzia variazioni contenute, con movimenti limitati ma diffusi tra i diversi schieramenti.