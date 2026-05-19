Una drammatica vicenda di violenza sui minori scuote la periferia di Roma, dove un uomo di 73 anni è stato arrestato e condotto in carcere con l’accusa di aver abusato di una ragazzina di appena 12 anni. L’anziano, paradossalmente stimato da tutti nel condominio e soprannominato “il nonno del cortile”, nascondeva dietro una facciata di insospettabile gentilezza una realtà terribile.

Secondo le indagini, l’uomo attirava la minore nel proprio appartamento con il pretesto di farle guardare i cartoni animati, per poi consumare le violenze e costringerla a cancellare ogni traccia delle chat sul cellulare.

I sospetti dei vicini e il cambiamento della vittima

Nel palazzo, alcuni condomini avevano manifestato perplessità alla madre della vittima, ipotizzando che quel legame non fosse normale. Un primo controllo dello smartphone da parte della donna non aveva però rivelato nulla di anomalo. Nel frattempo, la dodicenne ha iniziato a manifestare chiari segnali di malessere: isolamento, rifiuto della scuola e un forte disagio domestico che la madre non riusciva a decifrare.

La scoperta dei file multimediali sul cloud di famiglia

La svolta nelle indagini è arrivata in modo del tutto fortuito grazie al fratello della giovane. Avendo gli account cloud dei rispettivi telefoni collegati, il ragazzo si è imbattuto in foto e video inequivocabili che documentavano gli abusi.

Informata immediatamente la madre, è scattata la denuncia alle forze dell’ordine che ha portato all’arresto del pensionato. L’uomo si trova ora in custodia cautelare in carcere e dovrà rispondere di accuse gravissime davanti alla giustizia.