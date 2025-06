Elena Maraga, 29 anni, ex maestra di un asilo paritario cattolico in provincia di Treviso, è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Dopo il licenziamento seguito alla diffusione di alcune sue foto pubblicate sulla piattaforma OnlyFans, la giovane insegnante ha deciso di reagire per vie legali. Ha infatti sporto denuncia contro il genitore che, secondo quanto ricostruito, avrebbe diffuso le immagini private dando origine alla polemica che ha portato alla sua esclusione dal mondo della scuola. Oltre a lui, Maraga ha querelato anche tre utenti dei social che l’avrebbero diffamata pubblicamente con commenti offensivi e denigratori.

Una nuova strada nel mondo dello spettacolo

Parallelamente alle azioni legali, Elena Maraga ha intrapreso un percorso completamente diverso rispetto al suo ruolo precedente. Come riportato da alcuni quotidiani locali, la 29enne ha fondato una propria società, con l’obiettivo di creare un ponte professionale tra lei e le agenzie operanti nel settore digitale. Inoltre, ha cominciato a esibirsi in alcuni locali di lap dance, attività che ha avviato già da alcune settimane. Nonostante la rottura con l’ambiente scolastico, sono in corso trattative tra Maraga e la direzione dell’istituto cattolico per stabilire i termini della buonuscita.