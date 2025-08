Eleonora Boi, giornalista e moglie di Danilo Gallinari, è stata attaccata e morsa da uno squalo mentre si trovava in acqua sulla spiaggia di Isla Verde, nel nord di Porto Rico. L’incidente, avvenuto ieri pomeriggio, ha provocato una ferita profonda alla coscia destra. Grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, Eleonora, incinta, è stata medicata sul posto e trasferita al Centro Medico Rio Piedras, dove le sue condizioni sono risultate stabili e non in pericolo di vita, come confermato dalle autorità locali. Non sono ancora stati resi noti dettagli sul tipo di squalo o sull’entità esatta della ferita. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media italiani e internazionali, suscitando preoccupazione tra i fan di Gallinari, impegnato nei playoff di Porto Rico. La coppia, molto seguita sui social, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto.