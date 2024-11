Elon Musk fa causa al sito di streaming Twitch: “Ha cospirato contro X boicottando la pubblicità”

Elon Musk ha intentato una causa contro il sito di streaming Twitch, accusandolo di aver cospirato illegalmente bloccando la pubblicità su X, il social network, ex twitter, acquistato dall’imprenditore nel 2022.

Elon Musk e il GARM

Nell’agosto di quest’anno, Musk ha intentato una causa contro i membri della Global Alliance of Responsible Media. Musk sosteneva che avevano collaborato per boicottare il social network X. La causa sostiene che le aziende, tra cui YouTube e Google, si sono unite per “trattenere miliardi di dollari di entrate pubblicitarie” da X. Il Global Alliance of Responsible Media (GARM) fa parte del World Federation of Advertisers (WFA).

A seguito delle cause antitrust da parte di Elon Musk, la WFA ha chiuso definitivamente il GARM. Mentre questa iniziativa no profit chiudeva i battenti, la WFA ha sottolineato che non aveva a disposizione le risorse necessarie per continuare il progetto che stava portando avanti il GARM.

Anche Twitch tra gli imputati

Twitch, un noto sito di streaming di proprietà di Amazon, è stato aggiunto alla lista degli imputati nella causa in corso. Stando all’accusa, Twitch avrebbe trattenuto illegalmente annunci pubblicitari da X, come fatto da altre aziende. Al momento la società non ha rilasciato dichiarazioni in merito a quest’accusa.

L’aggiunta di questo nuovo protagonista nello scacchiere degli imputati dimostra la tenacia dell’imprenditore Elon Musk nel voler portare avanti la sua causa e la sua personale battaglia contro il boicottaggio, presunto s’intende, da parte degli inserzionisti.