Una nuova emergenza incendi sta interessando il Mezzogiorno, con migliaia di ettari di territorio devastati dalle fiamme. Le regioni più colpite sono Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre situazioni analoghe si registrano anche in Spagna e Francia. Secondo Coldiretti, circa il 60% dei roghi sarebbe riconducibile all’azione dolosa dei piromani. A favorire la propagazione degli incendi contribuiscono anche le elevate temperature, il clima sempre più tropicale e la prolungata assenza di precipitazioni, condizioni che rendono boschi e campagne estremamente vulnerabili. Le conseguenze sono pesanti non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia dei territori coinvolti.

Quali sono i danni provocati dalle fiamme?

Gli incendi stanno distruggendo vaste aree di boschi, macchia mediterranea, pascoli, uliveti e terreni agricoli, con gravi ripercussioni sulla biodiversità e sulle attività produttive. Coldiretti sottolinea che dietro molti episodi potrebbero nascondersi interessi speculativi, come il cambio di destinazione d’uso dei terreni o la realizzazione di impianti fotovoltaici. La perdita di superfici coltivate e naturali mette in difficoltà numerose aziende agricole e aumenta il rischio di dissesto idrogeologico, compromettendo anche la sicurezza delle comunità locali.

Cosa propone Coldiretti per contrastare i roghi?

Per arginare il fenomeno, Coldiretti ritiene indispensabile rafforzare il ruolo degli agricoltori come presidio attivo del territorio e della tutela ambientale. L’associazione chiede inoltre maggiori investimenti nella prevenzione, un incremento dei controlli contro i piromani e un potenziamento delle attività di educazione ambientale, considerate fondamentali per sensibilizzare cittadini e istituzioni. Secondo Coldiretti, solo un’azione coordinata tra prevenzione, vigilanza e valorizzazione del lavoro agricolo potrà ridurre i danni causati dagli incendi, proteggere il patrimonio boschivo italiano e salvaguardare l’economia delle aree rurali più esposte al rischio delle fiamme.