La Rai ha deciso di licenziare per giusta causa Enrico Varriale, ex vicedirettore di RaiSport, dopo la condanna in primo grado a 10 mesi di reclusione per stalking e lesioni ai danni della sua ex compagna. La notizia arriva dopo mesi di vicende legali: Varriale, durante il processo, aveva ammesso di aver dato uno schiaffo alla donna, definendolo “l’errore più grande della mia vita”. Tuttavia, dagli atti del procedimento emergono anche pedinamenti, scenate di gelosia, minacce e violenze fisiche.

Un anno fa il giornalista aveva tentato una causa contro l’azienda, sostenendo di essere stato “demansionato” con la sospensione cautelare dall’incarico, pur continuando a percepire regolarmente lo stipendio. La Rai, però, ha oggi comunicato ufficialmente alla redazione di RaiSport che Varriale è sollevato dall’incarico.

La condanna per stalking e lesioni

Nel processo che ha portato alla condanna, Varriale aveva dichiarato di essersi pentito per lo schiaffo dato alla ex nell’agosto 2021. Tuttavia, le carte del processo riportano episodi molto più gravi: “La sbatteva violentemente al muro, scuotendole e percuotendole le braccia e sferrandole violentemente dei calci”, oltre a minacce legate alla sua attività lavorativa. Il giornalista ha affermato che la sua reazione fosse dovuta a una provocazione della donna e che anche lui avrebbe riportato una ferita all’occhio, non medicata. La gravità dei fatti ha portato la giustizia a confermare la condanna e la Rai a procedere con il licenziamento per giusta causa.

La denuncia della seconda donna

Varriale è a processo anche per un secondo caso di stalking e lesioni. La vittima racconta di uno “schiaffo a piene mani” che l’ha fatta cadere, causando attacchi di panico immediati. La donna ha dichiarato che da quell’episodio non riesce più a uscire da sola o camminare per strada senza sentirsi in pericolo, e che Varriale avrebbe continuato a minacciarla telefonicamente di morte.