Ennesimo caso di femminicidio in Italia. Vladimiro Lombardi, un uomo di 52 anni, a Ferrara ha ucciso Samanta Zironi, sua moglie di 50 anni. L’uomo ha poi chiamato le forze dell’ordine ed è stato arrestato.

L’omicidio è avvenuto nella notte. Sul posto, un appartamento nel quartiere Barco, è arrivato anche il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte della donna che sarebbe stata uccisa con diverse coltellate.