Entra in polizia per cattutare l’assassino del padre: la donna lo arresta 25 anni dopo

Non è la trama di un film ma la storia vera di Gislayne Silva de Deus, una donna brasiliana entrata in polizia per catturare l’assassino di suo padre. Ha dedicato tutta la sua vita a questo: assicurare alla giustizia una volta per tutte l’uomo che ha ucciso suo padre 25 anni fa. Questa è la storia di Gislayne, una storia a lieto fine.

L’omicidio di Givaldo José Vicente de Deus

Nel 1999, in una normale sera al bar nella città brasiliana di Boa Vista, Givaldo José Vicente de Deus viene colpito a morte dopo un’accesa discussione. L’uomo ha un debito con il suo assassino, Raimundo Alves Gomes, di circa 150 real brasiliani (24 euro). L’assassino, una volta uscito dal bar dopo aver litigato con Givaldo, rientra con una pistola in mano e gli spara a bruciapelo. Gomes riusce a fuggire e, nonostante un mandato di arresto a suo nome, non viene mai catturato.

Givaldo José Vicente de Deus lascia una moglie e cinque figli. La maggiore, Gislayne, ha solo nove anni al momento della sua morte. La famiglia, nonostante tutto, non perde mai la speranza di assicurare alla giustizia l’assassino.

La figlia Gislayne entra in polizia

Gislayne, la figlia maggiore, deve aiutare la madre a prendersi cura dei fratelli più piccoli, occuparsi delle faccende domestiche senza mai trascurare gli studi.

A 18 anni, dopo il diploma, Gislayne viene ammessa alla facoltà di giurisprudenza e sette anni dopo diventa avvocato abilitato. Nel 2022, però, decide di cambiare totalmente vita, rinunciando alla carriera legale per diventare un agente di polizia. Nel 2024, superato l’esame, viene ufficialmente nominata investigatore della Polizia di Stato. La sua richiesta, accettata immediatamente, è quella di entrare nella Divisione Omicidi. Il suo scopo è chiaro: arrestare l’assassino di suo padre, Raimundo Alves Gomes.

L’arresto di Raimundo Alves Gomes

Gomes nel 2013 viene condannato a 12 anni di prigione per l’omicidio di Givaldo. Poiché non è mai stato arrestato dopo il crimine, la sentenza non viene mai eseguita. Il mandato di arresto più recente per Gomez viene emesso nel 2019. Dopo soli due mesi da agente di polizia, Gislayne e la sua squadra trovano Gomes, nascosto in una fattoria nella regione di Nova Cidade vicino a Boa Vista, e lo arrestano.

“Quando l’ho visto alla stazione di polizia, ho fatto in modo di dirgli chi ero e che ero stata io la responsabile dell’esecuzione del mandato di arresto. Ho condiviso la notizia con la mia famiglia e tutti hanno provato un grande senso di pace e giustizia. Abbiamo aspettato a lungo. Ho pianto di sollievo perché dopo così tanto tempo mi è sembrato di essermi tolta un peso enorme dalle spalle”, ha dichiarato Gislayne Silva de Deus.