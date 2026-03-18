Una donna si è introdotta in un asilo di Novara con un coltello in mano e si è barricata in un locale fino a che i carabinieri non l’hanno bloccata e trasportata in ospedale. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio e il comando provinciale dell’Arma l’ha reso noto solo oggi. La donna, di origini straniere, armata di un grosso coltello da cucina, tipo mannaia, visibilmente in preda ad un forte stato d’agitazione era riuscita a introdursi nei locali dell’asilo, barricandosi all’interno di una stanza.

Le collaboratrici scolastiche presenti hanno chiamato il 112 e sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. I militari sono entrati nel locale e con l’utilizzo del taser, sono riusciti a immobilizzare la donna, che è stata poi condotta in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore della Carità per le cure del caso. Il coltello è stato posto sotto sequestro e la donna segnalata all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio aggravata e interruzione di pubblico servizio.