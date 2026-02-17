Entra in un ristorante e mostra la pistola perché vuole mangiare prima dell’apertura del locale, scatenando il panico tra i presenti. L’uomo si è poi divincolato e dato alla fuga, mentre un altro addetto dell’insegna ha chiamato il 112. Protagonista della vicenda, secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile di Biella, un uomo di 67 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Dopo aver sentito i testimoni ed esaminato i filmati di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificarlo e, arrivati a casa dell’uomo, hanno anche ritrovato l’arma in questione, una pistola scacciacani, che aveva il tappo rosso coperto con della vernice nera, così da farlo apparire come un vero revolver. Il 67enne è stato quindi denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere e procurato allarme.