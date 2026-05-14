È morto in ospedale il bambino di 9 anni che ieri pomeriggio alle 16.30 era stato investito da un’auto a Bergamo. Le condizioni della vittima erano parse subito disperate: soccorso dal 118, era stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII dove i medici hanno tentato di tutto per salvarlo. Alcune ore più tardi c’è stato il decesso. Il bambino era a piedi ed è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada, dopo essere sceso dalla vettura del padre. La macchina che l’ha investito arrivava dalla direzione opposta.