Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa del Galles, Kate Middleton, giunta nella Città del Tricolore per studiare il singolare metodo pedagogico, noto e apprezzato in tutto il mondo, messo a punto dal reggiano Loris Malaguzzi. La visita storica di Kate – il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia – è stato avvolto da un’onda di affetto. La moglie dell’erede al trono d’Inghilterra ha incantato la folla già al suo arrivo mercoledì poco dopo mezzogiorno.

Febbre “Royal” in centro città con la stampa estera sorpresa e divertita. Unanime il commento della gente: “Kate è semplice e umana come lady Diana”. La futura regina d’Inghilterra si è concessa dei selfie tra le lacrime dei suoi seguaci. Ha destato grande ammirazione l’interesse con cui la moglie del principe William si è calata nella essenza più profonda della città: il sistema educativo. Voleva vedere con i suoi occhi questa terra in cui, appena dopo la guerra, un gruppo di donne e un pedagogista in bicicletta (Loris Malaguzzi), hanno deciso che la cosa migliore che si poteva fare in un Paese sfasciato dal conflitto era ricominciare dai più piccoli. Questo storico gruppetto ha costruito una filosofia centrata sulla idea che l’educazione è una pratica collettiva capace di cambiare la società.

In visita agli asili e ai nidi d’infanzia

La principessa Kate ha scelto di partire da Reggio Emilia per allargare gli orizzonti del suo “Royal Foundation Centre For Early Childood”. Ha detto alla consegna del primo tricolore in municipio: “Volevo venire a Reggio Emilia per questo mio grande interesse, sono affascinata dalla vostra filosofia, da come i bambini siano parte e al centro della comunità”. Poi l’immersione di Kate al centro Malaguzzi. Affettuosa l’accoglienza alla scuola Anna Frank. Commovente l’abbraccio dei più piccoli alla loro principessa. Un bambino ha rotto il protocollo della principessa e le ha detto: “Puoi venire un’altra volta qui?”. Sua altezza Reale ha risposto in italiano: “Si, certo, tornerò”.

Lo stupore della stampa estera

A seguire la visita storica della principessa c’erano decine e decine di giornalisti da tutto il mondo. Ben 40 i reporter inglesi. Ha detto Sean Coughlan, corrispondente della BBC: “Kate Middleton è molto interessata al sistema educativo reggiano, ne è affascinata”. Ha aggiunto Simon Perry di People Magazine: “C’è molta gentilezza e grande partecipazione, nonché grande calore attorno a lei, anche perché è la prima uscita dopo la malattia”. Ha aggiunto Victoria, giornalista inglese che lavora per “Town&Country”: “A Reggio c’è stata una bellissima accoglienza per la principessa, interessante il parallelismo che vivete con Diana Spencer”. Nel pomeriggio la principessa del Galles ha fissato il suo rientro a Londra.