Giorgia Meloni si è presentata al Senato per il “premier time” e, pur parlando della volontà di aprire le porte al dialogo, è finita a battibeccare con l’opposione. Ad attaccare la premier è stato anche Matteo Renzi che, rivolgendosi alla premier, ha parlato della qualità delle persone che “le stanno attorno” dicendo che non sono all’altezza della “sfida geopolitica” che si sta affrontando in questo momento. Il leader di Italia Viva ha poi aggiunto: “È incredibile come questo governo dei leader, quando c’è un problema, licenzia i sottoposti. Se c’è uno come Giuli al governo, è colpa sua. Se anziché un governo sembra la famiglia Addams, non è colpa mia, li avete scelti voi”.

Renzi ha poi aggiunto di non aver offeso nessuno: “All massimo si potrebbero offendere Morticia o lo zio Fester”.