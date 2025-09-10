Nell’aprile del 2022 aveva eseguito l’accesso nel profilo Instagram della ex compagna all’insaputa di quest’ultima per pubblicare un video intimo che ritraeva la donna. Non solo: aveva anche modificato le impostazioni della privacy, da privato a pubblico. Per questo motivo un uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione dal tribunale di Cuneo. La richiesta dell’accusa era di tre anni, il massimo della pena, dovuta all’accesso abusivo a un sistema informatico.

Il filmato era rimasto online per 38 minuti, prima che la sua ex se ne accorgesse. All’epoca lei aveva già denunciato per stalking l’ex convivente, successivamente condannato. Quanto al video in oggetto, era stato inviato solo all’uomo quando i due avevano una relazione. Per il sostituto procuratore Francesca Lombardi questo è un caso in cui si è davanti a “un’intrusione nella vita della persona offesa per demolirla e vilipenderla”. All’imputato era contestato anche un secondo accesso abusivo alle comunicazioni personali di lei, tramite Whatsapp web. La donna ha spiegato di essersi accorta che lui conosceva dettagli della sua vita privata che lei non aveva mai comunicato all’interessato.