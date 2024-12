Un 56enne agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, pubblicava su TikTok i video delle sue evasioni. In una delle clip si vede chiaramente il suo volto mentre corre, con tanto di saluto rivolto alla telecamera. In un altro video, accompagnato dalla colonna sonora di Eugenio Bennato e il ritornello “arrivano le guardie” – che, alla fine, sono davvero arrivate – il 56enne riprende una strada raggiunta durante una delle sue uscite.

L’uomo, però, non immaginava che tra i suoi follower ci fossero anche i carabinieri. E così, alla fine, dalla sua casa di Lettere, in provincia di Napoli, il 56enne è stato trasferito direttamente in carcere. Chissà se anche da lì riuscirà a pubblicare qualche video su TikTok.