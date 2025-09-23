Era appena uscito dal carcere, dove aveva scontato una condanna per maltrattamenti in famiglia. Invece di rifarsi una vita nel segno della legalità, l’uomo è tornato a perseguitare l’ex moglie al punto da arrivare a bruciarle l’auto sotto casa, con il rischio che le fiamme divampassero fino all’abitazione della donna. Come si legge su Il Dolomiti, il 60enne, di Primiero, in Trentino, ha ricevuto ieri una nuova condanna per incendio doloso e stalking. I fatti in questione risalgono al 2024.

L’uomo si era presentato sotto casa dell’ex moglie, iniziando anche a perseguitarla con continue chiamate. Il culmine era stato l’incendio dell’auto della donna, parcheggiata sotto al balcone dell’abitazione. Solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco si era evitato il peggio e le indagini dei carabinieri avevano appurato che il colpevole era proprio l’ex marito, che adesso dovrà anche risarcire anche la donna di 15 mila euro.