Attimi di terrore per una mamma con il suo bambino. La donna è uscita in cortile insieme al figlio quando si è trovata davanti un lupo. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino dello scorso mercoledì a Ca’ Mello, in provincia di Rovigo. Quanto accaduto pone l’attenzione sul tema della convivenza tra lupi, sempre più vicini alle abitazioni, umani e fauna circostante.

Come si legge su Polesine24, il sindaco Roberto Pizzoli ha sottolineato come la questione sia seguita da tempo con attenzione dalle autorità competenti: “La questione dei lupi è da un po’ di tempo monitorata grazie al lavoro dei carabinieri forestali e degli enti preposti. Non è la prima volta che gli animali si avvicinano alle abitazioni ed è chiaro che questo genera disagio. Finché i lupi restano in campagna la situazione è percepita come normale, ma quando iniziano a comparire in piazza o nei cortili delle case è comprensibile che le persone abbiano paura”.