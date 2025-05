Il marito di Vasilica Potincu, la 35enne trovata uccisa a coltellate a Legnano, si è consegnato ai carabinieri di Brescia, ma afferma di non avere nulla a che fare con la morte della moglie. L’uomo, un autotrasportatore romeno di 38 anni, era ricercato per reati predatori e contro il patrimonio commessi in Romania, motivo per cui su di lui pendeva un mandato di cattura europeo. “Io con questa storia non c’entro niente”, ha dichiarato ai militari, sostenendo la propria innocenza. Per ora, nei suoi confronti non è stato emesso alcun provvedimento legato all’omicidio, ma gli investigatori non escludono alcuna pista, nemmeno l’ipotesi che si sia consegnato per cercare una rapida estradizione. Le indagini, coordinate dal PM Ciro Caramore di Busto Arsizio e condotte dai carabinieri di Legnano, si svolgono nel massimo riserbo.

Il delitto e la scena del crimine

Vasilica, madre di un ragazzo di 14 anni, viveva a Cinisello Balsamo ma si prostituiva in un appartamento di via Stelvio a Legnano. È lì che è stata trovata morta, nuda e con un asciugamano sul volto, intorno alle 14:30 di domenica. A scoprire il corpo è stata una vicina, insospettita dalla porta aperta: all’interno ha trovato la 35enne riversa in una pozza di sangue. La donna è corsa a chiamare i soccorsi, ma era troppo tardi. La scena è apparsa subito brutale: almeno cinque-sei coltellate, probabilmente inferte con un coltello da cucina, lasciato conficcato nella schiena. Non ci sono segni di effrazione, né di rapina: in casa c’erano ancora dei soldi. L’ipotesi è che l’assassino fosse un cliente. I carabinieri stanno analizzando l’arma del delitto alla ricerca di impronte, setacciando il cellulare della vittima e le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire le sue ultime ore di vita.