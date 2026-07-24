L’estate entra nella sua fase più intensa e sulle strade italiane è atteso il primo grande esodo della stagione. Nel corso dell’ultimo weekend di luglio saranno circa 27 milioni i veicoli pronti a mettersi in viaggio, una cifra che fa prevedere giornate caratterizzate da traffico intenso e possibili rallentamenti.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, i momenti più critici saranno il venerdì pomeriggio, il sabato mattina e la domenica pomeriggio. Nei primi due giorni gli spostamenti più difficili riguarderanno soprattutto le principali arterie in uscita dalle grandi città verso le località turistiche. Domenica, invece, il traffico sarà maggiormente concentrato sul rientro verso i centri urbani.

Il piano Anas per gestire il grande movimento estivo

Per affrontare l’aumento dei flussi di traffico è stato attivato il piano esodo di Anas, con migliaia di operatori impegnati nel monitoraggio della viabilità. L’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme ha spiegato che l’obiettivo è garantire una circolazione il più possibile regolare attraverso il controllo costante della rete stradale.

Sono circa 2.500 le persone coinvolte tra personale tecnico, operatori sul territorio e addetti alle sale operative, impegnati 24 ore su 24 nel monitoraggio del traffico e nella gestione delle eventuali emergenze.

Stop ai cantieri: sospesi oltre mille interventi fino a settembre

Per agevolare gli spostamenti degli automobilisti durante il periodo di maggiore affluenza, Anas ha previsto anche la sospensione della maggior parte dei cantieri presenti sulla rete stradale. Il piano “Estate sicura 2026” prevede infatti lo stop di 1.175 cantieri su un totale di 1.414 attivi, pari all’83% degli interventi in corso.

La sospensione sarà valida da oggi fino al 7 settembre, con alcune eccezioni legate a lavori urgenti o a particolari esigenze tecniche. Nel Lazio, ad esempio, resteranno attivi cinque cantieri che potrebbero rappresentare punti di rallentamento per gli automobilisti in viaggio.

L’obiettivo è limitare i disagi durante le settimane più trafficate dell’estate e garantire maggiore sicurezza a chi percorre autostrade e principali strade italiane.