“Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo, l’ho seduto sul tubo della bici, risultato: multa. Ecco i problemi di Castelfranco. Vergogna, che schifo. Ci sono altre priorità. In due hanno perso quasi un’ora con me”. Questo il post sfogo (poi rimosso) di un padre, condiviso con i membri del gruppo social “Sei di Castelfranco se…”, di cui fanno parte molti cittadini di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Al centro della discordia c’era la multa di 27 euro con cui un papà è stato sanzionato dalla Polizia Locale.

Effettivamente l’uomo, in violazione al Codice della Strada, trasportava il figlio sul tubo della bicicletta e in base a una prima ricostruzione avrebbe esitato a capire la gravità del gesto. Alla fine sul caso è intervenuta pubblicamente anche la sindaca di Castelfranco Veneto (Treviso), Maria Ghimenton, richiamando la cittadinanza al “senso di responsabilità”. “Ogni segnalazione dei cittadini merita attenzione e rispetto, perché il confronto con la comunità è parte fondamentale del lavoro di un’Amministrazione”, ha scritto la prima cittadina.