L’avena è uno degli alimenti più consigliati da cardiologi e nutrizionisti quando si parla di salute del cuore. Da anni numerosi studi scientifici dimostrano che il suo consumo regolare può contribuire a ridurre il colesterolo LDL, noto come “colesterolo cattivo”, grazie all’elevato contenuto di fibre solubili.

Nonostante la sua fama di superfood, una domanda continua a incuriosire molte persone: quanta avena bisogna mangiare ogni giorno per ottenere un beneficio reale sul colesterolo? Basta una piccola porzione a colazione oppure servono quantità maggiori?

La risposta arriva dalla ricerca scientifica e dalle indicazioni delle principali autorità sanitarie internazionali. Esiste infatti una dose ben precisa di una particolare fibra presente nell’avena che ha dimostrato di esercitare un effetto positivo sul profilo lipidico.

Perché l’avena è considerata un alimento amico del cuore

Il principale punto di forza dell’avena è rappresentato dai beta-glucani, fibre solubili presenti soprattutto nei fiocchi integrali e nella crusca d’avena.

Quando arrivano nell’intestino, queste fibre assorbono acqua formando una sostanza gelatinosa che rallenta l’assorbimento del colesterolo e degli acidi biliari. Per produrre nuovi acidi biliari, il fegato utilizza parte del colesterolo presente nel sangue, contribuendo così a ridurre le concentrazioni di LDL.

Oltre a questo meccanismo, i beta-glucani sembrano influenzare positivamente anche il microbiota intestinale e il metabolismo dei grassi, creando un effetto favorevole sulla salute cardiovascolare.

Negli ultimi vent’anni decine di studi clinici e meta-analisi hanno confermato questo beneficio, tanto che anche l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) riconosce ufficialmente il ruolo dei beta-glucani nel mantenimento di livelli normali di colesterolo.

Quanti grammi di avena bisogna mangiare ogni giorno?

È qui che entra in gioco la quantità. Gli studi indicano che l’effetto sul colesterolo si osserva con un’assunzione quotidiana di circa 3 grammi di beta-glucani.

Tradurre questa indicazione in grammi di avena è piuttosto semplice, anche se il contenuto può variare leggermente in base al prodotto.

In media:

40 grammi di fiocchi d’avena apportano circa 1,5 grammi di beta-glucani;

60 grammi ne forniscono circa 2 grammi;

tra i 75 e i 90 grammi di avena si raggiungono generalmente i 3 grammi raccomandati.

Questo significa che una classica colazione preparata con soli 30 grammi di fiocchi d’avena rappresenta sicuramente una scelta salutare, ma potrebbe non essere sufficiente da sola per ottenere il massimo effetto ipocolesterolemizzante.

La buona notizia è che non è necessario consumare tutta l’avena in un unico pasto. Molte persone raggiungono facilmente la quota consigliata distribuendola tra colazione, spuntini e altre preparazioni durante la giornata.

Cosa dice la ricerca scientifica

Le prove disponibili sono piuttosto solide. Una revisione di numerosi studi clinici ha evidenziato che assumere almeno 3 grammi di beta-glucani al giorno può determinare una riduzione del colesterolo LDL compresa mediamente tra il 5% e il 10%, soprattutto nelle persone che partono da valori elevati.

L’effetto non è immediato, ma tende a comparire dopo alcune settimane di consumo regolare.

Generalmente i primi miglioramenti possono essere osservati tra le quattro e le otto settimane, soprattutto se l’avena viene inserita all’interno di uno stile alimentare equilibrato.

Naturalmente la risposta varia da individuo a individuo. Età, genetica, peso corporeo, attività fisica e qualità complessiva della dieta influenzano il risultato finale.

Non basta aggiungere avena se la dieta è sbilanciata

Gli specialisti ricordano che nessun alimento, da solo, è in grado di compensare un’alimentazione ricca di grassi saturi, zuccheri e cibi ultra-processati.

L’avena funziona meglio quando viene inserita in un modello alimentare simile alla dieta mediterranea, caratterizzato da abbondante consumo di verdure, frutta, legumi, cereali integrali, pesce, olio extravergine d’oliva e frutta secca.

Anche la regolare attività fisica, il controllo del peso corporeo e l’abolizione del fumo rappresentano fattori fondamentali per migliorare il profilo lipidico.

Per questo motivo gli esperti sottolineano che l’avena deve essere considerata uno strumento in più, non una soluzione miracolosa.

I benefici non riguardano solo il colesterolo

I beta-glucani non aiutano soltanto il cuore. Grazie alla loro capacità di rallentare la digestione dei carboidrati, favoriscono anche un aumento più graduale della glicemia dopo i pasti.

Per questo motivo l’avena è spesso consigliata anche a chi presenta insulino-resistenza, prediabete o diabete di tipo 2, sempre nell’ambito di un piano nutrizionale personalizzato.

Le fibre aumentano inoltre il senso di sazietà, aiutando a controllare la fame durante la giornata. Questo può favorire il mantenimento del peso corporeo, un altro elemento importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Infine, l’avena rappresenta una buona fonte di vitamine del gruppo B, magnesio, fosforo, ferro e antiossidanti naturali.

Qual è il modo migliore per consumarla?

Uno degli aspetti più apprezzati dell’avena è la sua straordinaria versatilità. Il porridge rimane una delle preparazioni più diffuse, ma non è certamente l’unica possibilità.

I fiocchi possono essere aggiunti allo yogurt greco insieme a frutta fresca e semi oleosi, utilizzati per preparare overnight oats, inseriti nei frullati proteici oppure impiegati nella preparazione di pancake, biscotti fatti in casa e pane integrale.

Anche nelle ricette salate l’avena trova spazio: può essere aggiunta agli impasti di polpette vegetali o utilizzata come ingrediente per zuppe e vellutate.

L’importante è scegliere prodotti semplici e poco lavorati.

Attenzione ai prodotti industriali

Molti alimenti a base di avena presenti sugli scaffali del supermercato vengono percepiti come salutari, ma non sempre lo sono. Granole confezionate, cereali per la colazione, biscotti e barrette possono contenere elevate quantità di zuccheri aggiunti, oli raffinati e grassi saturi che finiscono per ridurre i benefici complessivi.

La scelta migliore rimane quella dei fiocchi d’avena integrali senza zuccheri aggiunti, da personalizzare con ingredienti semplici come frutta fresca, cannella, cacao amaro o yogurt naturale. Leggere l’etichetta nutrizionale resta sempre una buona abitudine.

Chi dovrebbe fare attenzione?

L’avena è generalmente sicura per la maggior parte delle persone. Chi soffre di celiachia, tuttavia, deve acquistare esclusivamente avena certificata senza glutine, poiché durante la lavorazione può verificarsi contaminazione con frumento, orzo o segale.

Anche chi non è abituato a consumare molte fibre dovrebbe aumentare le quantità gradualmente, accompagnando l’assunzione con un’adeguata idratazione per limitare eventuali disturbi intestinali come gonfiore o fermentazione.

L’avena può sostituire i farmaci contro il colesterolo?

La risposta è no. Pur essendo uno degli alimenti con le migliori evidenze scientifiche per il controllo del colesterolo, l’avena non sostituisce le terapie prescritte dal medico nei pazienti che necessitano di farmaci ipolipemizzanti.

Può però rappresentare un valido alleato nella prevenzione cardiovascolare e contribuire a migliorare il profilo lipidico insieme a una dieta sana e a uno stile di vita attivo.