Esperta di fantasmi dice di aver visto lo spirito di Churchill nei bagni delle donne sulla Queen Mary

L’esperta di fantasmi Brocarde afferma di aver visto lo spirito di Winston Churchill che infesta i bagni delle donne sulla Queen Mary. L’iconico transatlantico oggi si trova stabilmente attraccato in California, a Long Beach. È lì che la donna pare aver visto un fantasma, e non uno qualsiasi ma quello dell’ex Primo ministro del Regno Unito Winston Churchill, con tanto di sigaro.

Il fantasma di Winston Churchill infesta la Queen Mary

Stando alle parole di Brocarde, cantante ed esperta di fantasmi, lo spirito di Churchill infesta la Queen Mary. Il fantasma, infatti, pare che sia stato visto nei pressi dei bagni delle donne sullo storico transatlantico e l’esperta afferma di aver visto lei stessa lo spirito di Churchill aggirarsi inquieto per i corridoi della Queen Mary. Brocarde, che era salita a bordo per una festa, ha dichiarato: “Mi capita sempre di assistere ad attività paranormali quando meno me lo aspetto”.

Il racconto dell’esperta di fantasmi

Brocarde, esperta di fantasmi, ha raccontato: “Stavo percorrendo il lungo e stretto corridoio verso i bagni. A ogni passo l’aria sembrava più rarefatta. Ho aperto la porta del bagno e mi sono ritrovata di fronte a una fitta nebbia. Ho sentito come se qualcuno mi stesse seguendo, perché quando la porta si è sbattuta dietro di me, ha sbattuto due volte, come se qualcuno mi avesse seguita dentro. Poi ho visto l’apparizione completa di un uomo corpulento, con un sigaro, sembrava esattamente Winston Churchill. Sono schizzata fuori dalla porta del bagno come un fulmine. È stata la visita al bagno più rapida che abbia mai fatto in vita mia”.

Winston Churchill e la Queen Mary

La Queen Mary è uno storico transatlantico che prestò servizio sulla rotta Southampton-Cherbourg-New York dal 1936 al 1967. È noto il fatto che Churchill amava navigare su questa nave, che utilizzava spesso per recarsi negli Stati Uniti. Nel 1967, dopo l’ultimo e glorioso viaggio, la Queen Mary attraccò a Long Beach, in California, dove si trova ancora oggi, trasformata in un museo, ristorante e hotel galleggiante.

Nonostante non navighi più, la nave ha avuto e continua ad avere una fama particolare, legata al fatto che pare sia infestata dagli spiriti dei defunti. Il più illustre sembra essere proprio quello di Churchill: qualcuno ha segnalato anche un forte odore di fumo di sigaro provenire dalla sua cabina. Insomma, pare che l’ex Primo ministro si sia trovato talmente bene sulla nave da non volerla abbandonare più.