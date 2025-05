Mattinata movimentata quella di mercoledì 21 maggio in un liceo di Tivoli, comune alle porte di Roma. Intorno alle 8:30, durante la prima ora di lezione, una batteria di uno smartphone è improvvisamente esplosa all’interno di un’aula del liceo scientifico “Spallanzani”. L’esplosione ha generato un denso fumo che ha rapidamente invaso non solo la classe interessata, ma anche altri ambienti dell’edificio, generando panico tra studenti e personale scolastico. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati danni gravi, ma la paura è stata tanta.

Evacuazione e rientro dopo l’intervento dei vigili del fuoco

Non appena si è verificato l’incidente, il personale scolastico ha attivato le procedure di sicurezza. Tutti gli studenti e i docenti presenti nell’istituto sono stati fatti evacuare in modo ordinato. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a verificare le condizioni dell’impianto elettrico e della struttura. Secondo le prime ricostruzioni, la batteria del cellulare avrebbe subito un surriscaldamento anomalo, ma le cause esatte dell’esplosione restano ancora da chiarire. Dopo circa un’ora di controlli e ventilazione degli ambienti, gli studenti sono stati autorizzati a rientrare nelle aule e le lezioni sono proseguite regolarmente.