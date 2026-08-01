Estate, cambia tutto? Niente caldo africano, arrivano temporali e maltempo sull’Italia
L’estate italiana sembra pronta a cambiare radicalmente volto. Secondo le ultime analisi meteo, il previsto dominio dell’alta pressione africana non si sarebbe concretizzato: al suo posto arriverebbero correnti più instabili capaci di portare nuvole, temporali e fenomeni intensi su diverse zone del Paese.
Gli esperti spiegano che il cambiamento sarebbe legato all’ingresso di masse d’aria più fresche provenienti da nord-ovest, con un ruolo importante anche delle dinamiche atmosferiche che si sviluppano tra Nord America e Atlantico. Questi movimenti possono favorire l’arrivo di perturbazioni anche nel cuore dell’estate, modificando le condizioni climatiche attese.
Temporali e grandinate al posto del caldo record
Le previsioni indicano quindi un possibile periodo caratterizzato da maggiore instabilità, con rovesci, temporali e locali grandinate. Uno scenario molto diverso rispetto alle ipotesi iniziali che indicavano una stagione estiva dominata da caldo estremo e temperature record, paragonabili a quelle dell’estate 2003.
Il nuovo quadro meteorologico mostra come l’estate possa subire improvvisi cambiamenti anche nei mesi più caldi dell’anno. Le cosiddette “irruzioni fredde” e le variazioni della circolazione atmosferica possono infatti creare condizioni favorevoli al maltempo, dimostrando quanto sia complesso prevedere l’evoluzione del clima nel lungo periodo.