Una vicenda di morosità e occupazione dell’immobile si è conclusa con una delle prime applicazioni della norma sulla “reintegrazione immediata nel possesso” prevista dal decreto Sicurezza. A Brindisi una proprietaria è riuscita a rientrare nella disponibilità della sua abitazione dopo che due inquilini, oltre a non pagare l’affitto, le avevano impedito di accedere a una parte della casa con atteggiamenti ritenuti intimidatori.

La donna aveva concesso l’immobile in locazione nel novembre 2025 a una coppia brindisina, un uomo di 47 anni e una donna di 41. Dopo il pagamento della prima mensilità e di metà della cauzione, gli affittuari non avrebbero più versato quanto dovuto, nonostante le richieste della proprietaria.

La porta chiusa e l’intervento della polizia

Il momento più critico si è verificato nel febbraio scorso, quando la proprietaria ha chiesto di poter entrare in una parte dell’abitazione che, secondo il contratto, doveva rimanere a sua disposizione come spazio comune. La coppia si sarebbe opposta impedendole l’accesso e inserendo una chiave nella serratura dall’interno.

La donna ha quindi chiamato la polizia, ma gli agenti intervenuti hanno ritenuto opportuno evitare l’ingresso immediato, anche a causa del comportamento dell’uomo, apparso alterato, e della presenza di un cane di grossa taglia. La proprietaria ha successivamente deciso di presentare una denuncia.

Il decreto Sicurezza e il ritorno nell’abitazione

Assistita dall’avvocato Riccardo Manfreda, la donna ha chiesto l’applicazione della nuova procedura prevista dal decreto Sicurezza, che consente la reintegrazione rapida nel possesso di un immobile occupato abusivamente in determinate condizioni. Secondo l’accusa, infatti, gli inquilini non avrebbero più avuto titolo per restare nella casa a causa del mancato pagamento e degli episodi che avrebbero impedito alla proprietaria di esercitare i propri diritti.

La gip del tribunale di Brindisi Gianna Martino, su richiesta del pm Pierpaolo Montinaro, ha accolto la richiesta e disposto l’intervento. Giovedì 30 luglio i poliziotti della questura di Brindisi hanno notificato il provvedimento e la proprietaria è tornata in possesso dell’immobile. I due ex affittuari risultano ora indagati per “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”.