Almeno nel Nord-Est, e da prima di Natale, etilometri e alcol test di ogni tipo e prezzo, vanno a ruba. In Veneto, dove l’aperitivo è vissuto più come un rito che come un appuntamento serale, le farmacie ne hanno esaurito le scorte, non riescono a star dietro alla domanda che in concomitanza dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada ha raggiunto un picco imprevisto.

Per i farmacisti sembrano i giorni della caccia alla mascherina

Il paragone utilizzato dal Corriere Veneto è significativo: per i farmacisti sembra essere tornati ai primi giorni della pandemia della caccia alle mascherine. Praticamente siamo dalle parti di una piccola psicosi di massa. Chi non trova l’agognato kit telefona, prenota, cerca disperatamente alternative online.

“In effetti non riusciamo a soddisfare la richiesta”, conferma al Corriere Veneto Andrea Bellon, presidente di Federfarma Veneto e titolare di una farmacia a Mestre. “Non se ne trovano proprio sul mercato – prosegue -. I fornitori non si aspettavano un boom del genere, abbiamo sempre avuto una domanda occasionale, ogni farmacia poteva tenerne tre o quattro al mese, quindi i produttori si sono allineati a questo trend. Di conseguenza non solo non li troviamo dai grossisti tradizionali ma non ci sono nemmeno altre aziende che vengano a proporceli e allora in tanti li stanno acquistando su Internet. Si tratta di prodotti di libera vendita, acquistabili anche nella grande distribuzione”.

Alcol test portatili, fai da te, ricaricabili: i prezzi

I prezzi sono variabili, su Amazon ce ne sono da 9,90 a 199 euro, su Temu, a seconda della grandezza del display e delle funzioni il costo varia da 2,24 a 22,31 euro, su Ebay tra gli 8,99 euro e i 38 del modello “ricaricabile”.

L’etilometro più appetito sarebbe quello a soffio, in farmacia lo vendono da 30/40 euro. Ma il pezzo pregiato è quello da 150 euro in tutto assimilabile a quello in uso delle forze dell’ordine. Però i magazzini sono vuoti, i fornitori sprovvisti: fino all’avvento del decreto Salvini le farmacie ne avevano tre quattro confezioni sugli scaffali, ora si accettano prenotazioni per consegne non si sa quando.