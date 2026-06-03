Una giocata da appena 2 euro si è trasformata in una vincita da oltre 1,3 milioni di euro. È accaduto a Trezzano sul Naviglio, comune alle porte di Milano, dove un fortunato giocatore, o una fortunata giocatrice, ha centrato una delle combinazioni più redditizie dell’ultima estrazione dell’Eurojackpot.

La schedina vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Dp Cafè di via Circonvallazione 13. Grazie a un pronostico quasi perfetto, il vincitore si è aggiudicato un premio di 1.349.165,80 euro, trasformando una puntata minima in un autentico colpo di fortuna.

I numeri estratti e il premio conquistato

L’estrazione, la numero 45 dell’Eurojackpot, si è svolta martedì 3 giugno. La combinazione vincente era composta dai numeri 2, 36, 38, 40 e 46, mentre gli euronumeri estratti sono stati il 7 e l’8. Il fortunato giocatore ha realizzato un “5+1”, indovinando cinque numeri principali e uno dei due euronumeri. Un risultato che gli ha permesso di portare a casa un premio milionario pur senza centrare il jackpot massimo.

Jackpot ancora in crescita

Nonostante l’importante vincita registrata nel Milanese, nessun giocatore in Europa è riuscito a indovinare la combinazione completa necessaria per aggiudicarsi il premio più alto. Per questo motivo il jackpot continua a crescere e sarà ancora più ricco nella prossima estrazione. Il montepremi previsto per il concorso in programma venerdì 6 giugno raggiungerà infatti quota 27 milioni di euro, una cifra destinata ad attirare l’attenzione di milioni di appassionati del celebre gioco europeo.