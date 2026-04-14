Ha aperto il fuoco dopo essere entrato in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, ferendo almeno sedici persone, tra cui studenti, secondo quanto riportato dai media locali. Le forze speciali di sicurezza, dispiegate presso l’istituto nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, hanno evacuato gli studenti. Ci sarebbero state anche delle trattative per convincere l’attentatore ad arrendersi, ma alla fine l’assalitore si è suicidato con la sua stessa arma.