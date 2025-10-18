Una neurochirurga di 48 anni e un suo collega sono finiti sotto processo dopo aver permesso alla figlia di 12 anni di assistere a un delicatissimo intervento cranico su un paziente adulto. L’episodio risale allo scorso anno, quando la dottoressa, chiamata d’urgenza per operare un uomo arrivato a Graz con grave trauma cranico, si trovava in ambulatorio insieme alla figlia.

Secondo quanto riferito, la ragazzina avrebbe insistito per seguire la madre in sala operatoria. La chirurga ha ceduto, ammettendo in aula: “Voleva assolutamente partecipare, non mi sono lanciata in lunghe discussioni e ho detto: sì, allora vieni”, definendo la scelta “un grave errore di giudizio”. La giovane, vestita con camice sterile e dispositivi di protezione, è entrata a far parte della squadra operatoria. Nella prima fase, l’intervento si è svolto senza complicazioni, ma i problemi sarebbero emersi durante la fase successiva, quando si doveva inserire una sonda per monitorare la pressione intracranica del paziente.

Il trapano chirurgico e il processo

Durante l’assenza temporanea della madre, la dodicenne avrebbe chiesto di “aiutare”. Secondo l’accusa, il collega le avrebbe permesso di utilizzare un trapano chirurgico per praticare un foro nel cranio del paziente, una manovra estremamente pericolosa per chiunque, e ancor più per una minore priva di competenze mediche.

La difesa sostiene invece che la ragazzina “non ha mai impugnato autonomamente il trapano”, limitandosi ad appoggiare le mani su quelle del medico, che manteneva il pieno controllo. Determinante sarebbe stata una frase pronunciata dalla chirurga al termine dell’intervento: “Mia figlia ha appena fatto il suo primo foro con il trapano”, riportata al primario e che ha portato prima a un’indagine interna, poi al licenziamento della donna e infine al processo penale. In tribunale la neurochirurga ha precisato: “L’ho detto per stupido orgoglio materno, ma non era vero”.