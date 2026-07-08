Un drammatico episodio ha coinvolto una scuola di volo in Argentina, dove un istruttore si è lanciato dall’aereo lasciando una studentessa di 22 anni sola nella cabina di pilotaggio. La giovane, nonostante la situazione di emergenza, è riuscita a mantenere il controllo del velivolo e ad effettuare un atterraggio sicuro dopo aver avvisato il personale a terra.

La vittima è Leandro Bertazzo, 42 anni, il cui corpo è stato successivamente ritrovato nella provincia di Cordoba. L’istruttore e l’allieva si trovavano a bordo di un Cessna C-150, un piccolo aereo utilizzato per l’addestramento, a un’altitudine di circa 250 metri.

Secondo quanto riferito da Eduardo Alvarez, della scuola di volo Flying Parrot Cordoba, Bertazzo avrebbe pronunciato una frase poco prima del gesto estremo: “Sai cosa devi fare”. Subito dopo, secondo il racconto dell’istruttore della scuola, “appena ha detto questo, Leandro si è tolto le cuffie, ha messo da parte il cellulare e ha aperto la porta, cosa molto difficile da fare a causa della pressione atmosferica”.

Le indagini sul gesto dell’istruttore e le condizioni della giovane pilota

La giovane coinvolta nell’incidente era già in possesso di una licenza da pilota, anche se aveva ancora poche ore di esperienza e stava svolgendo una sessione di addestramento. Dopo essersi ritrovata sola ai comandi, è riuscita a comunicare con il personale di terra e a completare la manovra di atterraggio senza riportare ferite.

Secondo le prime ricostruzioni, Bertazzo avrebbe avuto problemi personali e si sarebbe rivolto a uno psichiatra, ma non avrebbe informato la compagnia aerea per cui lavorava della situazione che stava attraversando. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.