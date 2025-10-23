Emergono nuovi dettagli sull’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari un 28enne accusato di adescamento di minorenni e violenza sessuale. Si tratta di un allenatore di basket giovanile – ora in una squadra senior – della provincia di Brescia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo ha approfittato del proprio ruolo di allenatore, contattando ragazzi sia della squadra giovanile che allenava sia avversari incontrati durante le partite.

Le vittime, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, provengono da diverse province, tra cui Brescia, Bergamo, Milano, Napoli e Chieti.

Il video di nascosto nei bagni dello spogliatoio

Dalle chat analizzate risulta che l’indagato chiedesse l’età dei ragazzi prima di iniziare le conversazioni e utilizzasse un profilo falso di una loro coetanea per ottenere materiale sessualmente esplicito.

Agli atti dell’inchiesta è finito anche un video girato di nascosto all’interno dei bagni dello spogliatoio, a conferma dello sfruttamento della sua posizione di fiducia. Le autorità hanno sottolineato come il coinvolgimento di un adulto in posizione di responsabilità sportiva abbia aggravato la gravità dei fatti.