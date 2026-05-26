L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando numerosi settori, ma il suo impatto sul sistema bancario europeo preoccupa sempre di più le autorità di vigilanza. La Banca Centrale Europea ha infatti acceso i riflettori sui possibili rischi legati all’utilizzo crescente di modelli linguistici avanzati come Claude e Mythos all’interno degli istituti finanziari.

Secondo gli esperti, se da un lato queste tecnologie possono migliorare l’efficienza operativa, automatizzare processi e velocizzare l’analisi dei dati, dall’altro introducono vulnerabilità nuove e ancora difficili da controllare. I timori riguardano in particolare la possibilità che sistemi sempre più autonomi possano generare errori, fornire analisi imprecise o amplificare criticità già presenti nei processi decisionali delle banche.

La crescente dipendenza da strumenti basati su IA potrebbe inoltre aumentare l’esposizione a rischi sistemici, soprattutto se molti operatori dovessero affidarsi agli stessi modelli sviluppati da pochi grandi player tecnologici.

I rischi per banche e stabilità finanziaria

Tra le principali preoccupazioni della BCE ci sono i rischi operativi, la sicurezza informatica e la trasparenza dei processi decisionali. Modelli complessi come quelli di nuova generazione spesso funzionano come vere e proprie “scatole nere”, rendendo difficile comprendere come arrivino a determinate conclusioni o raccomandazioni.

Questo aspetto potrebbe rappresentare un problema enorme in un settore delicato come quello bancario, dove tracciabilità e verificabilità delle decisioni sono fondamentali. Un errore di valutazione generato da un algoritmo potrebbe avere effetti significativi su investimenti, concessione del credito e gestione dei mercati.

La BCE sottolinea inoltre il rischio di concentrazione tecnologica: se numerosi istituti utilizzassero gli stessi sistemi di IA, eventuali anomalie o malfunzionamenti potrebbero propagarsi rapidamente, creando effetti a catena sull’intero ecosistema finanziario europeo.

Verso regole più severe e controlli rafforzati

Per questo motivo, l’istituto centrale europeo spinge verso una regolamentazione più rigorosa e verso l’introduzione di controlli stringenti sull’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario. L’obiettivo è favorire l’innovazione senza compromettere la stabilità del sistema.

Le banche saranno chiamate a rafforzare i meccanismi di supervisione interna, garantire verifiche continue sui modelli utilizzati e mantenere sempre un controllo umano sulle decisioni più critiche. La sfida dei prossimi anni sarà trovare un equilibrio tra progresso tecnologico e sicurezza, evitando che l’entusiasmo per l’innovazione possa trasformarsi in una minaccia concreta per la tenuta finanziaria europea.