Intelligenza artificiale e banche, l’allarme della BCE: i nuovi modelli aumentano i rischi per il sistema finanziario
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando numerosi settori, ma il suo impatto sul sistema bancario europeo preoccupa sempre di più le autorità di vigilanza. La Banca Centrale Europea ha infatti acceso i riflettori sui possibili rischi legati all’utilizzo crescente di modelli linguistici avanzati come Claude e Mythos all’interno degli istituti finanziari.
Secondo gli esperti, se da un lato queste tecnologie possono migliorare l’efficienza operativa, automatizzare processi e velocizzare l’analisi dei dati, dall’altro introducono vulnerabilità nuove e ancora difficili da controllare. I timori riguardano in particolare la possibilità che sistemi sempre più autonomi possano generare errori, fornire analisi imprecise o amplificare criticità già presenti nei processi decisionali delle banche.
La crescente dipendenza da strumenti basati su IA potrebbe inoltre aumentare l’esposizione a rischi sistemici, soprattutto se molti operatori dovessero affidarsi agli stessi modelli sviluppati da pochi grandi player tecnologici.
I rischi per banche e stabilità finanziaria
Tra le principali preoccupazioni della BCE ci sono i rischi operativi, la sicurezza informatica e la trasparenza dei processi decisionali. Modelli complessi come quelli di nuova generazione spesso funzionano come vere e proprie “scatole nere”, rendendo difficile comprendere come arrivino a determinate conclusioni o raccomandazioni.
Questo aspetto potrebbe rappresentare un problema enorme in un settore delicato come quello bancario, dove tracciabilità e verificabilità delle decisioni sono fondamentali. Un errore di valutazione generato da un algoritmo potrebbe avere effetti significativi su investimenti, concessione del credito e gestione dei mercati.
La BCE sottolinea inoltre il rischio di concentrazione tecnologica: se numerosi istituti utilizzassero gli stessi sistemi di IA, eventuali anomalie o malfunzionamenti potrebbero propagarsi rapidamente, creando effetti a catena sull’intero ecosistema finanziario europeo.
Verso regole più severe e controlli rafforzati
Per questo motivo, l’istituto centrale europeo spinge verso una regolamentazione più rigorosa e verso l’introduzione di controlli stringenti sull’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario. L’obiettivo è favorire l’innovazione senza compromettere la stabilità del sistema.
Le banche saranno chiamate a rafforzare i meccanismi di supervisione interna, garantire verifiche continue sui modelli utilizzati e mantenere sempre un controllo umano sulle decisioni più critiche. La sfida dei prossimi anni sarà trovare un equilibrio tra progresso tecnologico e sicurezza, evitando che l’entusiasmo per l’innovazione possa trasformarsi in una minaccia concreta per la tenuta finanziaria europea.