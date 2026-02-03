“Indispensabile favorire e ripristinare una consuetudine affettiva stabile, garantendo la continuità dei legami familiari, quale elemento fondamentale per il superamento delle manifestazioni di disagio evidenziate nei minori. In tale prospettiva, assume particolare rilevanza una condivisione costante con la famiglia degli obiettivi didattici, dei percorsi di adattamento alla collettività dei pari e delle scelte orientate al benessere psico-fisico dei bambini”. Ad affermarlo è la Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Abruzzo, Alessandra De Febis, a proposito dei bambini della famiglia nel bosco, citando quanto suggerito nella documentazione sociosanitaria rilasciata negli ultimi giorni dall’equipe medica del servizio sanitario Locale di Lanciano Vasto e Chieti.

Tornando a parlare della vicenda che “coinvolge i minori al centro di un’ampia esposizione mediatica nelle ultime settimane”, la garante afferma che “quando si parla di bambini deve prevalere esclusivamente il loro superiore interesse, che significa protezione, stabilità affettiva e rispetto della loro dignità personale”. Dalla relazione, va avanti De Febis, emerge inoltre che “l’interazione con i genitori risulta valida e questi rappresentino per loro un valido riferimento emotivo”. Quindi l’auspicio della garante che “le operazioni peritali vengano concluse in tempi celeri e che la famiglia possa ricongiungersi il prima possibile”.

“Per quanto concerne il diritto all’istruzione, fermo restando l’obbligo scolastico – va avanti – si ritiene opportuno valutare con attenzione modalità didattiche che consentano un reinserimento graduale e tutelato nel contesto educativo. Considerata l’elevata esposizione mediatica subita dai minori, occorre prevenire possibili fenomeni di stigmatizzazione o bullismo e garantire percorsi educativi adeguati al loro vissuto personale, al differente stile