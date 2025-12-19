La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine e disposto il collocamento dei loro tre figli minori in una casa famiglia a Vasto. Qui si trova, comunque, anche la madre che può stare con i bambini in alcuni momenti della giornata. Per la ‘famiglia nel bosco’ la situazione resta, quindi, quella di cui all’ordinanza che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto il 20 novembre scorso.

Le parole del legale della famiglia prima della decisione della Corte

“Troppe notizie stanno uscendo e sono sbagliate, fuorvianti purtroppo anche da parte di figure istituzionali che forse dovrebbero avere maggiore riservatezza”. Queste le parole di Marco Femminella, legale della famiglia, ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele. “Non voglio contribuire a questa mistificazione del processo – aveva aggiunto -. Abbiamo lavorato, abbiamo dato elementi che a nostro parere possono rimuovere quelle che sono state le problematiche che hanno portato a questo momento di dolore. Siamo in attesa anche noi come loro. È auspicabile che si risolva prima di Natale, l’attenzione ci sta e penso che avremo questo riscontro”. La decisione della Corte è andata però in un’altra direzione, confermando quanto deciso dal Tribunale per i Minorenni.