A partire dalle 10 di questa mattina, 22 ottobre, la rete Fastweb ha smesso di funzionare. Secondo i dati pubblicati da Downdetector, il problema risulta essere piuttosto grave. In tutta Italia, infatti, non è più possibile accedere alla rete. Sono oltre 34 mila le segnalazioni di disservizi aperte presso il portale Downdetector, che tiene traccia dei guasti delle varie piattaforme e provider. Problemi, sempre secondo Downdetector, vengono segnalati in tutte le maggiori città italiane, Roma in testa, e anche sui social come X diversi utenti scrivono di non avere connettività.

Fastweb down

Fastweb, intanto, ha diffuso una nota ufficiale in cui chiarisce la posizione riguardo al disservizio di oggi: “Fastweb + Vodafone conferma che è in corso un disservizio temporaneo su rete fissa e mobile. I tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi nel minor tempo possibile. Fastweb + Vodafone si scusa con i clienti coinvolti e provvederà ad aggiornare tempestivamente sull’avanzamento dei lavori”. Al momento i tecnici sono al lavoro per ripristinare i servizi il più rapidamente possibile.

La connessione risulta problematica per migliaia di italiani che hanno subito subissato di segnalazioni il portale di riferimento Downdetector, mentre sui social si moltiplicano i commenti riguardo al disservizio, tra meme, provocazioni, ironia e pesanti accuse: “Fastweb siamo in ufficio senza internet, senza cellulare aziendale, senza fisso dalle 10 di stamattina. Milano zona Loreto. Cade la linea appena chiamo il servizio clienti”.