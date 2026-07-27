Era comparso lo scorso 18 luglio dal Rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Alla fine per Muschio, un caprone di 15 anni, il finale è stato dei peggiori. L’animale è stato fatto a pezzi e gettato in una specie di tugurio in mezzo a un campo, al confine con San Mauro, nella zona del ‘ponte al Santo’. Il ritrovamento è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 17. Il corpo del caprone, già in avanzato stato di decomposizione a causa delle alte temperature, è stato destinato agli accertamenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

“Questo è il risultato di una cattiveria e di una follia dilagante. Non si può fare del male e ridurre in questo modo una creatura docile come Muschio”, spiega una delle volontarie del rifugio a La Nazione. “Vicino a dove l’abbiamo ritrovato non ci sono tracce di sangue, probabilmente non è stato ucciso qui”. Al momento, dal rifugio non arriva “nessuna ipotesi di ricostruzione finché non finiranno le indagini”. La Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta.