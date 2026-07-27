“Fatto a pezzi e gettato in una botola”. Ritrovato morto il caprone scomparso da un rifugio toscano
Era comparso lo scorso 18 luglio dal Rifugio Chico Mendes di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Alla fine per Muschio, un caprone di 15 anni, il finale è stato dei peggiori. L’animale è stato fatto a pezzi e gettato in una specie di tugurio in mezzo a un campo, al confine con San Mauro, nella zona del ‘ponte al Santo’. Il ritrovamento è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 17. Il corpo del caprone, già in avanzato stato di decomposizione a causa delle alte temperature, è stato destinato agli accertamenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.
“Questo è il risultato di una cattiveria e di una follia dilagante. Non si può fare del male e ridurre in questo modo una creatura docile come Muschio”, spiega una delle volontarie del rifugio a La Nazione. “Vicino a dove l’abbiamo ritrovato non ci sono tracce di sangue, probabilmente non è stato ucciso qui”. Al momento, dal rifugio non arriva “nessuna ipotesi di ricostruzione finché non finiranno le indagini”. La Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta.