Un enorme iceberg si è improvvisamente capovolto, dando vita a uno spettacolo impressionante catturato dalle telecamere di alcune persone presenti sul posto. Il gigantesco blocco di ghiaccio, durante il ribaltamento, ha spostato una grande quantità d’acqua provocando onde molto alte e una scena spettacolare.

Le immagini diffuse sui social network mostrano il momento in cui l’iceberg perde il proprio equilibrio e si gira su se stesso, generando un’imponente massa d’acqua intorno alla zona. Nonostante la forza del fenomeno naturale, le autorità non hanno registrato feriti né danni.

L’episodio ha attirato rapidamente l’attenzione online, con migliaia di utenti colpiti dalla potenza della natura e dalla rarità di assistere a un evento simile.