È stata confermata la condanna a 18 anni di reclusione per Krystyna Mykhalchuk, la colf ucraina di 28 anni a processo per omicidio volontario aggravato con l’accusa di aver gettato dalla finestra del terzo piano Rosanna Aber, pensionata di 77 anni, il 22 aprile del 2022 a Colognola, quartiere di Bergamo. Questa la decisione, dopo due ore e mezza di camera di consiglio, della Corte d’Assise d’Appello di Brescia.

La donna doveva rispondere anche di furto e utilizzo indebito di carte di credito, perché – per sua stessa ammissione – aveva utilizzato il bancomat dell’anziana, a insaputa di quest’ultima, per effettuare tre prelievi per un totale di duemila euro. Per tale motivo, secondo l’accusa, la colf avrebbe ucciso la vittima, nel corso di una lite scoppiata dopo che Rosanna Aber le aveva rinfacciato l’ammanco di denaro. Da parte sua la 28enne si è sempre dichiarata estranea all’omicidio. Secondo la sua difesa la pensionata sarebbe morta per cause accidentali, arrampicandosi sul davanzale per controllare se la pulizia della finestra fosse stata effettuata bene.