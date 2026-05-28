Nella giornata di mercoledì a Monticiano, in provincia di Siena, poco prima del funerale di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi, un uomo ha aggredito il parroco che avrebbe dovuto celebrare la funzione. Sul posto è intervenuto immediatamente il comandante della stazione locale dei carabinieri, che ha tentato di fermare l’aggressione. L’uomo, però, lo ha colpito attaccando anche un altro cittadino che era intervenuto per aiutare. Approfittando della folla, l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine come persona problematica, ha infine provato a scappare, ma è stato ritracciato e fermato poco dopo. I tre feriti, invece, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena.

“Nessun collegamento”

“In una comunità piccola come la nostra sono episodi che colpiscono. Da parte dell’amministrazione la massima vicinanza alle persone aggredite. Ci chiediamo anche cosa sarebbe potuto succedere se fosse passata una madre con un bambino”, ha dichiarato Alessio Serragli, sindaco di Monticiano, precisando che non vi è alcun collegamento tra l’aggressione e il funerale della moglie di Luciano Moggi. Sull’episodio la diocesi di Siena ha diffuso un comunicato stampa: “La vicenda è seguita costantemente dal cardinale Paolo Augusto Lojudice, arcivescovo di Siena, in questi giorni a Roma per l’assemblea della Cei”.