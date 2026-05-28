Momento di grande umanità in Piazza San Pietro durante l’udienza generale di Papa Leone XIV. Il pontefice è intervenuto personalmente per prestare aiuto a un uomo che si è improvvisamente accasciato mentre era in fila per stringergli la mano.

Il Santo Padre si è immediatamente avvicinato al pellegrino, inginocchiandosi accanto a lui mentre il personale vaticano prestava i primi soccorsi. La scena ha colpito profondamente i fedeli presenti, che hanno assistito al gesto di vicinanza del pontefice.

Dopo alcuni minuti, una volta ripreso il giro dei saluti, l’uomo è stato accompagnato via su una sedia a rotelle dal personale sanitario, mentre veniva protetto dal sole con un ombrello. Un episodio che ha mostrato ancora una volta l’attenzione e la sensibilità del Papa nei confronti dei fedeli.