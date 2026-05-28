Dan Greaney, storico sceneggiatore dei Simpson, si candida alla presidenza degli Stati Uniti. La particolarità sta nel fatto che Greaney, oltre vent’anni fa, aveva scritto un episodio intitolato “Bart to the Future” nel quale Lisa Simpson si ritrovava a ereditare la guida degli Stati Uniti all’indomani della presidenza di Donald Trump. Insomma, Greaney aveva “predetto” l’arrivo del tycoon alla Casa Bianca. Lui stesso aveva definito quella puntata come “un monito per l’America”, arrivando ad affermare che “sembrava semplicemente l’ultima tappa logica prima di toccare il fondo”.

Greaney, autore anche di “The Office” e “Borat”, ha annunciato la sua candidatura in un comunicato stampa nel quale si descrive come un repubblicano progressista “nella tradizione di Abraham Lincoln e Teddy Roosevelt”. Il suo impegno politico si è intensificato già nei mesi scorsi, ovvero quando ha avuto una “premonizione” di un imminente collasso politico americano, come lui stesso ha dichiarato in un comunicato. Greaney, infatti, aveva iniziato a pubblicare video online in cui appariva vestito con un improvvisato costume da profeta, predicendo “la caduta di Donald Trump e invocando una più ampia resa dei conti morale e culturale”. “L’establishment repubblicano ha dato potere a Trump, i democratici non sono riusciti a opporsi a lui né a difenderci, quindi non lascerò la questione nelle loro mani”, ha affermato.