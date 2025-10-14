Una donna di 33 anni lotta tra la vita e la morte all’ospedale Umberto I di Siracusa, dopo essere stata accoltellata all’uscita dal lavoro nel primo pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. A colpirla sarebbe stato l’ex compagno, 34 anni, originario di Avola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo avrebbe atteso la donna nel parcheggio della casa di cura per anziani dove lavorava, aggredendola appena terminato il turno.

La vittima, colpita con numerose coltellate all’addome e a un braccio, è crollata a terra in una pozza di sangue. Una collega, testimone dell’aggressione, ha immediatamente dato l’allarme. I sanitari del 118 sono intervenuti in pochi minuti e hanno trasportato la 33enne in codice rosso all’ospedale di Siracusa, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravissime e la prognosi è riservata.

L’arresto e le indagini per tentato femminicidio

Dopo l’aggressione, l’uomo è fuggito a piedi, ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri della compagnia di Noto e del nucleo investigativo di Avola. L’arma del delitto, un coltello da cucina, è stata recuperata e posta sotto sequestro. L’uomo è ora accusato di tentato omicidio e nelle prossime ore verrà interrogato dalla Procura di Siracusa.

Secondo le prime ipotesi, il gesto sarebbe premeditato: l’aggressore avrebbe pianificato l’attacco conoscendo l’orario d’uscita della ex compagna. La donna aveva denunciato l’ex per minacce lo scorso settembre e aveva chiesto l’aiuto dei servizi sociali. Dalla loro relazione erano nati due figli, oggi affidati ai parenti.